PS4-Hit „God of War“ bricht am PC alle Rekorde

Wie „Gamestar“ berichtet, löst „God of War“ schon kurz nach der PC-Veröffentlichung „Horizon Zero Dawn“ als erfolgreichstes PlayStation-Spiel auf Steam ab. Bis zu 65.000 Spieler tauchten dort bereits gleichzeitig in das Actionspiel ein. Bei „Horizon Zero Dawn“ waren es zu Spitzenzeiten 56.000.