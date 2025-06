Formel 1 im Kino: „Hatte immer schon Bleifuß“

„Ich hatte immer schon einen Bleifuß, aber seit ich diesen Film gemacht habe, habe ich großen Respekt für die Fahrer und halte mich besser an die Verkehrsregeln“, verspricht Damson Idris. Der Newcomer spielt an der Seite von Superstar Brad Pitt die Hauptrolle im neuen Blockbuster „F 1“, der am Donnerstag im Kino anläuft: „Brad war fantastisch. Ich war natürlich am Anfang sehr nervös, weil ich ein riesiger Fan von ihm bin, aber er hat mir die Angst genommen und half mir, entspannt und selbstbewusst an die Rolle heranzugehen“, so Idris im Interview mit der „Krone“.