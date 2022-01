Endgültiges Aus für Microsofts Xbox-One-Konsole

Bereits im Juli 2020 hatte Microsoft die Xbox One X und die laufwerklose Xbox One S All-Digital Edition eingestampft. Gegen Ende des Jahres folgte nun auch das Aus für die Xbox One S: „Um uns auf die Produktion der Xbox Series X|S zu konzentrieren, haben wir die Produktion aller Xbox-One-Konsolen bis Ende 2020 eingestellt“, verriet Cindy Walker, Senior Director of Console Product Marketing bei Xbox, dem US-Magazin „The Verge“ am Donnerstag.