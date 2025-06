Rätsel um Koks-Funde in Innsbrucker Wohnungen

Weil er drei Wohnungen in Innsbruck auf Zeit an mehrere Drogendealer vermietet haben soll, wurde ein im Irak geborener 33-Jähriger eigentlich zu drei Jahren Haft verurteilt. Doch der OGH hob das Urteil auf. Und so nahm der staatenlose Mann nun erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht Platz.