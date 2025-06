„Habe bei den Spielern sofort das Feuer gespürt“

„Ich habe bei den Spielern sofort wieder das Feuer gespürt und es in den Augen gesehen. Wir haben fast alle Mann an Bord. Vielleicht stößt aber noch der eine oder andere dazu“, lachte Austria-Trainer Stephan Helm. Der am Montag mit Violett bei hohen Temperaturen in die Vorbereitung startete. 21 Spieler schwitzten eine gute Stunde auf dem Rasen.