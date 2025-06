Auf die Traumhochzeit folgte Weltrekord in Berlin

„Die Gegner sind schon nervös“

Den hat der Niederösterreicher gerade in großem Ausmaß. Zu seinem Weltrekord in Berlin sagte er: „Das kam absolut unerwartet. Am letzten Wettkampftag sind die Arme eigentlich schon immer etwas schwer. Umso größer war die Freude darüber. Es ist auch schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit auszahlt.“ Lachender Nachsatz: „Das macht die Lust auf die WM im September in Singapur noch größer. Ich denke, dass die Gegner schon nervös sind.“ Mit zwei Sommer-Trainingslagern in Spanien wird der 28-Jährige versuchen, noch besser in Form zu kommen.