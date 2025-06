Iran bestätigt Waffenruhe – und schießt auf Israel

Explosionen auch in Teheran

Auch Teheran ist noch Dienstagfrüh von mehreren Explosionen erschüttert worden. Sie ereigneten sich im Norden und im Zentrum der Stadt. Die Explosionen gehörten zu den heftigsten seit Beginn des Krieges gegen Israel am 13. Juni. Zuvor hatte die israelische Armee Evakuierungsaufrufe für weitere Teile der iranischen Hauptstadt ausgegeben. Sie warnte in persischer Sprache auf X die Bewohner von zwei Bezirken vor bevorstehenden Luftangriffen und veröffentlichte dazu entsprechende Karten.