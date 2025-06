Wolff pokert! Opfert Mercedes Russell für Max?

Wechselgedanken bei Verstappen trotz Vertrag?

Verstappen hat bei Red Bull Racing zwar einen Vertrag bis Ende 2028 – doch in der Formel 1 ist das Verschriftlichte nicht sakrosankt, sondern flexibel gestaltet. Verstappen, so wird im Fahrerlager erzählt, könnte bei Nicht-Erreichen gewisser Parameter zu bestimmten Zeitpunkten der Saison aus seinem Kontrakt aussteigen. Das bestätigte zuletzt auch Teamchef Christian Horner indirekt. „Fahrer haben Leistungsklauseln in ihren Verträgen, und es gibt Zeitpunkte im Jahr, meist um den Sommer herum, an denen sich Dinge konkretisieren“, sagte Horner. Schon zuvor hatte der Brite betont, dass „das Verhältnis zwischen Fahrer und Team und gegenseitiges Vertrauen“ wichtiger seien als Verträge.