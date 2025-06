Im Video: Messi-Klub Miami verschenkt Gruppensieg!

Lionel Messis Inter Miami und Palmeiras aus Sao Paulo sind ins Achtelfinale der Fußball-Klub-WM in den USA eingezogen. Beide Teams trennten sich in Miami mit einem 2:2, womit Palmeiras Gruppe H aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Verein aus Florida abschloss. Dabei war der Messi-Klub bereits mit 2:0 in Führung ... Hier die Highlights im Video!