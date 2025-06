Insider: DeepSeek unterstützt chinesisches Militär

Chinesische Firmen dürfen auf US-Chips in ausländischen Rechenzentren zugreifen, sofern sie nicht mit Sanktionen belegt wurden oder es Hinweise gibt, dass sie an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen arbeiten. DeepSeek steht bisher auf keiner schwarzen Liste. Vor einigen Monaten wurden in Singapur drei Personen vor Gericht gestellt, die lokalen Medien zufolge hochmoderne Nvidia-Chips an DeepSeek verschoben haben sollen.