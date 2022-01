Quereinsteigerinnen über die Hürden im Pflegeberuf

Rund 500 Euro Differenz bei der Ausbildung

Die Gewerkschaft fordert seit langem für Pflegeschüler die gleiche Entlohnung wie für Polizeischüler, weil sie von Beginn an in Heimen oder Krankenhäusern arbeiten. Polizisten bekommen rund 1500 netto in der Ausbildung. „Bei mir sind es mit Förderungen und Taschengeld zwischen 850 und 1020 Euro“, stellt Geisler dem gegenüber. Sie und Wurm-Eberl sind überzeugt, dass diese Hürde viele abhält. Das neue Stipendienmodell des Landes bewerten beide als wichtige Maßnahme.