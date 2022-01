Preiserhöhung bei Netflix lässt Aktienkurs steigen

Tatsächlich investiert Netflix im sich zuspitzenden Rechte-Poker der großen Streaminganbieter um exklusive Inhalte Milliarden in Eigenproduktionen. Allein 2021 hat Netflix laut eigenen Angaben 17 Milliarden US-Dollar in Film- und Serienproduktionen gesteckt. Wie viel Geld der Entertainment-Gigant 2022 investieren will, hat er noch nicht verraten.