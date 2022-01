102-jährige Uromi will Österreicherin sein

Mit der Machtergreifung der Faschisten in Italien 1922 begann südlich des Brenners eine gewaltsame Assimilierungspolitik. Bereits als Teenager hat die junge Frau trotz strikten Verbots im Geheimen ihre Muttersprache gelehrt. In den sogenannten Katakombenschulen wurden insgesamt 30.000 Mädchen und Buben auf Deutsch unterrichtet. Die Lehrerinnen, getarnt als Bäuerinnen, trafen sich nach dem Unterricht in den italienischen Volksschulen mit den Kindern nachmittags auf Bauernhöfen oder in Gasthäusern zum Deutschlernen. Wenn eine Schule verraten wurde, mussten Pädagogen und Eltern mit hohen Geldstrafen, Freiheitsstrafen oder Verbannung rechnen.