Tiroler hatten an Ärzte viele Fragen zur Impfung

Erstmals wurde am Samstag in Tirol die neue DOC-Line freigeschaltet. Bei der Telefon-Hotline des Landes können Anrufer mit Ärzten über die Impfung sprechen. Mehr als 250 Personen nutzten das neue Service. Der dritte Stich und die Immunisierung von Kindern waren zwei Hauptthemen. Auch am kommenden Samstag geben Ärzte telefonisch Auskunft.