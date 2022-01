Über 250 Anrufe bei erster Ärzte-Hotline in Tirol

14 Allgemein-, Amts- und Kinderärzte haben am Samstag im Rahmen der ersten „DOC-Line“-Aktion des Landes Tirol Auskunft zu den Corona-Impfstoffen gegeben. Die mehr als 250 Anrufe seinen ein „erfolgreicher Auftakt“ und bestätigten, so Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung, den noch immer großen Bedarf, „Sorgen und Bedenken durch medizinische Fakten aus der Welt räumen“.