Wieder Gold! Paraski-Ass Salcher feiert das Double

Stark! Der Klagenfurter Para-Skifahrer Markus Salcher kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus - nach Abfahrts-Gold am Freitag legte er bei der Paraski-WM in Lillehammer (Nor) am Samstag mit dem Triumph im Super G nach, gewann vor Bugaev (Rus) und Gmuer (Sz).