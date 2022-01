Matura-Regelung: SPÖ-Schüler rufen zum Streik auf

Andere Schülervertreter gehen auf Distanz zu den Streiks

Andere Schülervertreter sind auf Distanz: Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger von der ÖVP-nahen Schülerunion teilt zwar die Forderung nach einer freiwilligen mündlichen Matura, will bei der Durchsetzung aber „weiterhin auf den direkten Austausch mit dem Ministerium setzten“, wie sie im Ö1-„Mittagsjournal“ betonte. Auch jene Initiative von 100 Schulsprechern bzw. deren Stellvertretern, die jüngst in einem Offenen Brief Erleichterungen bei der Matura gefordert hat, will die Aktion nicht unterstützen. Der Initiative sei es wichtig, parteiunabhängig ein Zeichen zu setzen, so Sprecher Mati Randow.