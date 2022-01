China sperrt zwei Spitäler nach Fehlgeburt

Strenger Lockdown in Xi‘an

Die Vorfälle hatten scharfe Kritik an der strikten Umsetzung der Corona-Regeln in der Stadt ausgelöst. In Xi‘an war nach einem Corona-Ausbruch vor drei Wochen ein strenger Lockdown verhängt worden. Die Beschränkungen führten bereits zu Versorgungsproblemen und Lebensmittelknappheit. In den vergangenen Tagen entspannte sich die Infektionslage etwas. Am Donnerstag wurden nur sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet.