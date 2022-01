Letzte Ruhe für Mordopfer wahrscheinlich in Steyr

In der Stadt, in der sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte, könnte Simone S. (42) auch ihre letzte Ruhe finden. Noch ist nicht alles geklärt, aber da die Familie der Ermordeten in Steyr lebt, liegt es nahe, dass sie dort begraben wird. In Weißenkirchen im Attergau waren sie und ihr Mann erst seit Kurzem wohnhaft.