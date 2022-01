2G-Kontrollen werden jetzt streng umgesetzt

Seit heute gilt erstmals in Österreich, dass der Handel (ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs) verpflichtet ist, zu kontrollieren, ob ein Kunde gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen ist. Denn es gilt weiterhin ein Lockdown für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Bisher war diese Maßnahme allerdings eher „zahnlos“, da sie häufig nicht kontrolliert wurde. Beim „Krone“-Lokalaugenschein im Outletcenter Parndorf waren nur wenige Kunden zu sehen. Ob das an den eisigen Temperaturen und dem stürmischen Wind oder am „Ungeimpften-Lockdown“ lag, vermochten die Verkäuferinnen der Geschäfte nicht zu beurteilen.