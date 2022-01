Eis am Neusiedler See ist noch nicht tragfähig

Leiter für den Notfall

Vorkehrungen für unvorsichtige Zeitgenossen sind in Podersdorf am See schon getroffen. Auf dem Weg zum Leuchtturm ist eine Leiter befestigt, die, sollte doch jemand einbrechen, Helfern ein bisschen Sicherheit bieten soll. Damit es aber gar nicht dazu kommt, ist wirklich davon abzuraten, das Eis zu betreten.