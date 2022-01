Kreative Lösung: „Täglich Fasching“ trotz Corona

Kreative Lösung

Am 11. Jänner (ab 15 Uhr) werden im Landhaushof in Klagenfurt bunte Filzflächen im Abstand von drei Meter aufgelegt. Darauf sollen dann Vertreter des öffentlichen Lebens stehen. „Hier wird nicht getrennt zwischen Gesunden, Geimpften und Genesenen. Denn, wenn jeder in Anstand und mit Abstand lebte, gäbe es keinen Lockdown!“, so Eberhart.