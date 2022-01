„Unternehmer über Förderungen verwundert“

Was könnten die Gründe für die unterschiedliche Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in den einzelnen Kärntner Bezirken sein?

Die Kärntner Wirtschaft ist generell durch einen ausgewogenen Branchenmix, besonders von Industrie und Tourismus, geprägt. Das führt dazu, dass die Zahl der Insolvenzen pro 1000 Unternehmen unter dem österreichischen Schnitt liegt. Und das führt auch zu den regionalen Unterschieden in den einzelnen Bezirken.