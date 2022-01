Insolvenzstatistik: keine Pleitewelle in Kärnten

Kärntner Unternehmen unter den Top 10

Unter den größten Firmenpleiten im abgelaufenen Jahr befindet sich auch ein Kärntner Unternehmen. Mit 24,8 Millionen Euro Schulden musste im vierten Quartal der Photovoltaikproduzent Energetica in Liebenfels Konkurs anmelden – wir berichteten. 112 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Im Dezember wurde dann bekannt, dass der Betrieb vorerst weitergeführt werden kann und das Unternehmen saniert werden soll. Der Kärntner Betrieb reihte sich damit auf Platz sieben der Top-10-Insolvenzen in Österreich. Platz eins in diesem unrühmlichen Ranking geht an das niederösterreichische Unternehmen Eyemaxx Real Estage, mit minus 165,2 Millionen Euro.