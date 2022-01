Wette auf die Zukunft: Autohersteller auf der CES

Echt oder Illusion? Das weiß man in Las Vegas nie so genau. Und das gilt nicht nur für die Inszenierungen auf den Showbühnen, für die Dekolletees in den Casinos und die Bauten auf dem Strip, sondern diesmal mehr denn je auch auf der CES. Denn nachdem die größte Elektronikmesse der Welt im letzten Jahr vor der Pandemie in die virtuelle Realität geflüchtet ist, wollte Messechef Garry Shapiro in diesem Jahr eigentlich das Comeback nach Corona feiern. Aber dann kam ihm Omikron dazwischen und trotz strenger Hygiene-Protokolle haben sich ein paar wichtige Akteure noch kurz vor der Premiere abgemeldet und sich doch wieder aufs Virtuelle verlegt. Amazon, Google, Intel, General Motors oder Mercedes sind deshalb nur auf digitale Dienstreise gegangen.