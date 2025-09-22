Sterling darf nicht einmal mehr mit Kollegen essen

Ein Topverdiener am Abstellgleis! Zwar verdient Raheem Sterling beim FC Chelsea 18,5 Millionen Euro pro Jahr, darf jedoch weder am Mannschaftstraining teilnehmen, noch mit seinen Teamkollegen essen. Laut der „Sun“ wurde dem Briten der Kontakt zu den anderen Spielern vollständig untersagt ...
Dem Bericht zufolge sei Sterling gemeinsam mit weiteren Wechsel-Kandidaten in einer kleinen Extra-Kabine untergebracht, trainiert werde der Flügelstürmer separat.
Keine Chance auf Kader-Comeback
Dass der 30-Jährige noch einmal für die „Blues“ auflaufen wird, ist unwahrscheinlich, auf die Frage, ob sich Sterling in den Profikader zurückkämpfen könne, meinte Trainer Enzo Maresca unlängst nur: „Bei uns? Nein.“
2022 war der 82-fache Teamspieler Englands für 56,2 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea gewechselt, konnte sich beim Londoner Topklub jedoch nie durchsetzen. Nach einer Leihe zum FC Arsenal kehrte Sterling im Sommer an die Stamford Bridge zurück, wo er jedoch aus Marescas Profikader gestrichen wurde. Sein Vertrag, der ihm jährlich umgerechnet 18,5 Millionen Euro einbringt, läuft noch ein Jahr ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.