Sterling darf nicht einmal mehr mit Kollegen essen

2022 war der 82-fache Teamspieler Englands für 56,2 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea gewechselt, konnte sich beim Londoner Topklub jedoch nie durchsetzen. Nach einer Leihe zum FC Arsenal kehrte Sterling im Sommer an die Stamford Bridge zurück, wo er jedoch aus Marescas Profikader gestrichen wurde. Sein Vertrag, der ihm jährlich umgerechnet 18,5 Millionen Euro einbringt, läuft noch ein Jahr ...