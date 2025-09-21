Frei verkäuflich: Das erste offizielle Batmobil!

Mehr als nur ein Gimmick

Natürlich könnte man abwinken und sagen: wieder mal ein Marketing-Gag. Aber das greift zu kurz. Mit der Batman Edition zeigt Mahindra, dass Elektromobilität auch Spaß machen darf – und dass indische Hersteller inzwischen selbstbewusst genug sind, um Popkultur und Hightech zu kombinieren.