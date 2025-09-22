Vorteilswelt
Umstände noch unklar

USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger

Ausland
22.09.2025 14:32

Im US-Bundesstaat Oklahoma ist am Wochenende ein bekannter Tiertrainer von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Die genauen Umstände des Vorfalls im Growler Pines Tiger Preserve in der Kleinstadt Hugo sind noch unklar.

0 Kommentare

„In tiefer Trauer bestätigen wir den tragischen Verlust von Ryan Easley, der am 20. September 2025 bei einem Unfall mit einem Tiger, der sich in seiner Obhut befand, im Growler Pines Tiger Preserve sein Leben verlor“, schreibt das Growler Pines Tiger Preserve auf seiner Facebook-Site.

Nach Angaben des Sheriffs von Choctaw County griff die Raubkatze Easley während einer Show an. Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, atmete der Tiertrainer, der ein Bekannter von Joe Exotic, der durch die „Netflix“-Serie „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“  international bekannt wurde, sein soll, nicht mehr.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Der Unfall sei während einer Vorstellung passiert, als „etwas passierte und Easley angegriffen wurde“, sagte der Sheriff. Der Wildpark kündigte an, dass sämtliche Führungen bis auf Weiteres abgesagt werden.

Teil der Tiger pensionierte Zirkustiere
Die Growler Pines Tiger Preserve ist eine private Einrichtung, die Führungen anbietet, bei denen die Zuschauer sehen können, wie die Raubkatzen trainiert und gepflegt werden. Laut Angaben des Wildparks handelt es sich bei einigen der Tiger um pensionierte Zirkustiere.

Laut Angaben der Tierschutzorganisation PETA hatte Easley mehrere Tiger für sein Unternehmen ShowMe Tigers von Joe Exotic und anderen mit ihm verbundenen Personen erworben. PETA. Viele von Easleys Großkatzen seien im Rahmen des Geschäfts in Zirkussen im ganzen Land aufgetreten, heißt es.

Folgen Sie uns auf