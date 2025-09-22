USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger

Nach Angaben des Sheriffs von Choctaw County griff die Raubkatze Easley während einer Show an. Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, atmete der Tiertrainer, der ein Bekannter von Joe Exotic, der durch die „Netflix“-Serie „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“ international bekannt wurde, sein soll, nicht mehr.