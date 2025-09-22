Gigantische Abfindung! Horner darf endgültig gehen

Horner verzichtet auf rund 30 Mio. Euro

Horner geht dennoch nicht leer aus. Laut „The Times“ winkt dem 51-Jährigen ein Abfindungspaket in Höhe von rund 90 Millionen Euro. Schon zuvor war Horner der am höchsten bezahlte Teamchef der Formel 1: 2023 verdiente er mehr als zehn Millionen Euro und sein Gehalt für 2024 soll noch einmal erhöht worden sein. Bis Vertragsende dürften ihm noch rund 120 Millionen Euro zugestanden haben. Heißt: Horner verzichtet auf rund 30 Millionen Euro.