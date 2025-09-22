Gigantische Abfindung! Horner darf endgültig gehen

Das Kapitel Christian Horner bei Red Bull ist endgültig beendet. Der ehemalige Teamchef der Formel 1 hat sich mit dem Konzern laut übereinstimmenden britischen Medienberichten auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt – gegen eine gigantische Abfindung.
Horners Arbeitspapier wäre eigentlich noch bis Ende 2030 gültig gewesen. Wie die „Daily Mail“ und „The Times“ berichten, haben Anwälte beider Seiten in den vergangenen Wochen über die Bedingungen des Ausstiegs verhandelt. Nun steht fest: Der Vertrag wird aufgelöst, ohne dass Red Bull das gesamte Restgehalt auszahlen muss.
Horner verzichtet auf rund 30 Mio. Euro
Horner geht dennoch nicht leer aus. Laut „The Times“ winkt dem 51-Jährigen ein Abfindungspaket in Höhe von rund 90 Millionen Euro. Schon zuvor war Horner der am höchsten bezahlte Teamchef der Formel 1: 2023 verdiente er mehr als zehn Millionen Euro und sein Gehalt für 2024 soll noch einmal erhöht worden sein. Bis Vertragsende dürften ihm noch rund 120 Millionen Euro zugestanden haben. Heißt: Horner verzichtet auf rund 30 Millionen Euro.
Rückkehr in die Formel 1 möglich
Red Bull soll die endgültige Trennung noch diese Woche offiziell bestätigen. Für Horner bedeutet der Deal auch neue Optionen: Durch die Vertragsauflösung könnte er schon bald bei einem anderen Rennstall anheuern. Zuletzt wurde er mit Alpine und Cadillac in Verbindung gebracht.
Ein teurer Abgang – mit einem goldenen oder eher platinfarbenen Handschlag.
