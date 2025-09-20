Vorteilswelt
Der V8 bleibt

Ram 1500: Pick-up wird nun doch nicht elektrisch

Motor
20.09.2025 10:30
(Bild: Stellantis)

Im Juni feierte Ram die Rückkehr des 1500 Hemi mit V8-Motor, der laut Ram-Chef Kuniskis allerdings nichts an den E-Plänen ändern sollte. Doch Pläne ändern sich ...

Ram, eine zum Stellantis-Konzern gehörende Nutzfahrzeugmarke, zieht bei der Entwicklung der vollelektrischen Version des Pick-up-Modells Ram 1500 den Stecker. Die schon vor einiger Zeit offiziell angekündigte BEV-Variante wird gestoppt und somit auch nicht wie bislang geplant auf den Markt kommen.

Begründet wird dieser Schritt mit einer nachlassenden Nachfrage nach batterieelektrischen Fullsize-Trucks, also großen Pick-up-Modellen, in den USA. Stattdessen rückt eine bisher als „Ramcharger“ angekündigte Variante mit einem als Range-Extender dienenden Verbrennungsmotor ins Zentrum der Elektrostrategie. Der primär elektrisch angetriebene Pick-up soll künftig unter dem Namen Ram 1500 REV laufen.

Noch vor wenigen Monaten hatte Ram-CEO Tim Kuniskis betont, man halte trotz politischer Verschiebungen und der Rückkehr einer V8-Version des 1500 am Elektrifizierungsfahrplan fest. Der nun erfolgte Entwicklungsstopp einer BEV-Version deutet nun doch auf einen tiefgreifenderen Strategiewechsel hin, der durch den Wahlsieg Donald Trumps und die sich seither verändernden Marktbedingungen begünstigt wurde.

