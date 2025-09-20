Ram 1500: Pick-up wird nun doch nicht elektrisch

Noch vor wenigen Monaten hatte Ram-CEO Tim Kuniskis betont, man halte trotz politischer Verschiebungen und der Rückkehr einer V8-Version des 1500 am Elektrifizierungsfahrplan fest. Der nun erfolgte Entwicklungsstopp einer BEV-Version deutet nun doch auf einen tiefgreifenderen Strategiewechsel hin, der durch den Wahlsieg Donald Trumps und die sich seither verändernden Marktbedingungen begünstigt wurde.