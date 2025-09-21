Vorteilswelt
Vom 25. bis 28.09

Spannung für alle bei den Wiener Elektro Tagen

Wien ist leiwand
21.09.2025 05:00
Promotion
Die Wiener Elektro Tage auf dem Rathausplatz sind von 25. bis 28. September ein Anziehungspunkt ...
Die Wiener Elektro Tage auf dem Rathausplatz sind von 25. bis 28. September ein Anziehungspunkt für Groß und Klein.(Bild: Barbara Nidetzky)

Die Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten von 25. bis 28. September Infos für die Großen und Unterhaltung für die Kleinen.

Die Zukunft nimmt Fahrt auf. Dafür präsentieren sich die Wiener Elektro Tage von 25. bis 28. September mit einem weiterentwickelten Konzept, das die Veranstaltung auf ein neues Level hebt. Bei der fünften Ausgabe werden heuer erstmals neben reinen Elektrofahrzeugen auch Plug-in-Hybride Teil der großen Ausstellung sein.

Damit wird die Vielfalt der ausgestellten Fahrzeuge auf dem Wiener Rathausplatz spürbar größer – über 60 Modelle von mehr als zwanzig Herstellern sind vor Ort zu erleben. Von kompakten Stadtautos über leistungsstarke SUVs bis hin zu luxuriösen Modellen, die allesamt Wege in eine umweltfreundlichere Zukunft aufzeigen.

Was Sie erwartet

  • Die neuesten E-Auto- und Plug-in-Hybrid-Modelle  
  • Energie- und E-Ladeinfrastruktur inkl. Beratung  
  • Präsentation Carsharing-Konzepte  
  • Top-Acts, Kinderprogramm und vielfältiges Gastroangebot
  • 25. bis 28. September, Rathausplatz Wien, freier Eintritt, jeweils ab 11 Uhr

Weitere Infos finden Sie unter www.wiener-elektrotage.at

Infos und Inspiration für die Großen – Unterhaltung für die Kleinen
Der Samstag, der 27. September, wird bei den Wiener Elektro Tagen nämlich zum Familien- und Kindertag! Auf einer eigenen Bühne wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Jüngsten – von Spiel und Spaß bis hin zu Mitmach-Aktionen. Auch die ORF Kids sorgen auf dem Rathausplatz dafür, dass es für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis wird. Natürlich gibt es vor Ort auch ein vielfältiges Angebot an Kulinarik.

Am Familientag gibt es Kinder-Unterhaltung.
Am Familientag gibt es Kinder-Unterhaltung.(Bild: Florian Falb)

Auch Laden im Fokus
Während die Kinder bestens unterhalten werden, können Eltern die Gelegenheit nutzen, sich über die neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität zu informieren. Auf dem Rathausplatz gibt es neben aktuelle E-Autos, E-Bikes und weiteren innovativen Fahrzeugen nämlich auch einen Überblick über Energie- und E-Ladeinfrastruktur inklusive Beratung. Der Blick in die mobile Zukunft liefert Spannung für alle.

Auf einer eigenen Bühne wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Jüngsten – von Spiel und Spaß bis hin zu Mitmach-Aktionen. Auch die ORF Kids sorgen auf dem Rathausplatz dafür, dass es für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis wird. Natürlich gibt es vor Ort auch ein vielfältiges Angebot an Kulinarik.

