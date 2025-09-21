Spannung für alle bei den Wiener Elektro Tagen

Infos und Inspiration für die Großen – Unterhaltung für die Kleinen

Der Samstag, der 27. September, wird bei den Wiener Elektro Tagen nämlich zum Familien- und Kindertag! Auf einer eigenen Bühne wartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Jüngsten – von Spiel und Spaß bis hin zu Mitmach-Aktionen. Auch die ORF Kids sorgen auf dem Rathausplatz dafür, dass es für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis wird. Natürlich gibt es vor Ort auch ein vielfältiges Angebot an Kulinarik.