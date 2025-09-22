Vorteilswelt
Schon fünf Fälle

Unbekannter schießt immer wieder auf Katzen

Oberösterreich
22.09.2025 14:26
Immer wieder wurden Katzen angeschossen. (Symbolbild)
Immer wieder wurden Katzen angeschossen. (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich treibt offenbar ein Tierquäler sein Unwesen. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Katzen angeschossen und teilweise schwer verletzt. Ein Tier musste sogar eingeschläfert werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach einem weiteren Fall von Tierquälerei im Bezirk Amstetten hat die Polizei am Montag erneut um Hinweise gebeten. In Ennsdorf wurde in der Vorwoche eine Katze angeschossen und schwer verletzt. Das Tier musste eingeschläfert werden. Die Exekutive geht von einem Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in den Bezirken Amstetten und Linz-Land aus. 

Taten immer nach 18 Uhr
Die Tierquälerei wurde im Zeitraum von vergangenem Mittwoch um 20.30 Uhr bis Donnerstag um 7.30 Uhr verübt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zuvor waren von 26. April bis 19. August vier Hauskatzen in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten, angeschossen und verletzt worden. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 18 und 7 Uhr.

Hinweise auf den oder die Täter sind an die Polizeiinspektion St. Valentin (Tel.: 059133-3113) zu richten.

Oberösterreich

Schon fünf Fälle
Unbekannter schießt immer wieder auf Katzen
