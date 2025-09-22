Unbekannter schießt immer wieder auf Katzen

Taten immer nach 18 Uhr

Die Tierquälerei wurde im Zeitraum von vergangenem Mittwoch um 20.30 Uhr bis Donnerstag um 7.30 Uhr verübt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zuvor waren von 26. April bis 19. August vier Hauskatzen in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten, angeschossen und verletzt worden. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 18 und 7 Uhr.