Trump will TikTok-Verkauf per Dekret genehmigen

US-Präsident Donald Trump will den Verkauf der Kurzvideo-App TikTok an US-Investoren einem Zeitungsbericht zufolge in den kommenden Tagen per Dekret genehmigen. In dem Erlass werde er feststellen, dass die gesetzlichen Anforderungen für einen Weiterbetrieb der Plattform in den USA erfüllt seien, schrieb das „Wall Street Journal“ am Montag.