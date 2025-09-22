Putin lenkt ein – „wenn Trump das auch tut“

Putin will Dialog mit Washington anregen

Putin zeigt sich nun ungewöhnlich versöhnlich. Am Montag erklärte er auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates seine Bereitschaft, New START im Interesse der globalen Nichtverbreitung um ein Jahr zu verlängern und den Dialog mit Washington über einen Nachfolgevertrag anzuregen, wenn Trump dazu bereit sei. „Russland ist bereit, die zentralen zahlenmäßigen Begrenzungen des New-START-Vertrags nach dem 5. Februar 2026 für ein weiteres Jahr einzuhalten“, sagte der russische Präsident. „Wir glauben, dass diese Maßnahme nur dann tragbar ist, wenn die Vereinigten Staaten in ähnlicher Weise handeln und keine Schritte unternehmen, die das bestehende Gleichgewicht der Abschreckungsfähigkeiten untergraben oder verletzen.“