Daimler verspricht „sparsamstes E-Auto der Welt“

Das werde etwa durch Siliziumkarbid in der Batteriechemie und Temperaturmanagement im Antrieb erreicht. Der Akku sei mit rund 100 kWh nutzbarer Kapazität fast so stark wie bei der Elektro-Luxuslimousine EQS, aber nur halb so groß und 30 Prozent leichter. Die Spannung beträgt 900 Volt. Solarmodule im Dach steuerten unter idealen Bedingungen 25 Kilometer Reichweite pro Tag bei. Auf 100 Kilometer verbrauche der EQXX weniger als zehn Kilowattstunden. Aktuelle E-Autos brauchen bis zu doppelt so viel Strom, wie aus einer Auswertung des ADAC hervorgeht. Umgerechnet in fossilen Brennstoffverbrauch wäre dies etwa ein Liter pro 100 Kilometer, erklärte Daimler.