Förderquoten für Kohle und Gas nehmen weltweit zu

„Warnung und Wegweiser“

Öffentliche Gelder für fossile Projekte seien „Fehlinvestitionen“, die menschliche und ökologische Kosten nach sich zögen, sagte Co-Studienautor Neil Grant. Im Vergleich zu den Plänen vor zwei Jahren würden die Regierungen nun eine noch stärkere Kohleförderung bis 2035 und eine noch stärkere Gasförderung bis 2050 planen, heißt es in der Analyse. „Dieser Bericht soll zugleich Warnung und Wegweiser sein“, sagte die frühere UNO-Klimachefin Christiana Figueres. Um einen fairen Übergang zu erneuerbaren Energien voranzutreiben, bräuchte es entschlossenes Handeln. Die weltweite Nachfrage nach Kohle, Öl und Gas werde bei den aktuellen politischen Maßnahmen noch vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen.