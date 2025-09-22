Drogen in Überraschungsei vor Schule verteilt

Kein Kommentar seitens der Schule

Die „Tiroler Krone“ suchte den Kontakt zur Direktion. Doch es hieß, dass man sich nicht offiziell dazu äußern dürfe und verwies zugleich auf die örtliche Polizei. „Ein besorgter Vater hat am Mittwochabend Anzeige erstattet, dass er im Zimmer seiner 13-jährigen Tochter Cannabis und Zubehör gefunden hat“, schildert David Pacher von der PI in Kramsach. Rasch konnte ein 40-jähriger Einheimischer ausgeforscht werden, der vor zwei Wochen Schülern in Rattenberg aktiv Cannabis angeboten haben soll – in Form von einem Überraschungsei. „Da waren eine Cannabisblüte und seine Telefonnummer drinnen“, erklärt der Ermittler. Das Mädchen soll den mutmaßlichen Dealer kontaktiert haben und unentgeltlich Drogen von ihm bekommen haben.