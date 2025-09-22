Unbekannter an Wiener Schule: Schulwart verletzt

Ein 59-jähriger Schulwart bemerkte Montagfrüh einen Unbekannten in einer Mittelschule in Wien-Floridsdorf. Der Schulwart sprach den Unbekannten mehrmals an, doch dieser ging bedrohlich auf ihn zu und verbrannte ihn mit einem Feuerzeug am Ellbogen.
Der Verdächtige fuchtelte immer wieder mit dem Feuerzeug herum und wurde zunehmend aggressiver. Auch die Schulleiterin und ihr Stellvertreter, die mittlerweile dazukamen, wurden vom Mann mit Fäusten attackiert. Sie konnten ihn jedoch auf Abstand halten und alarmierten sofort die Polizei.
Einvernahme steht noch aus
Die alarmierten Beamten nahmen den 19-Jährigen fest. Warum er in die Schule gekommen war, ist derzeit unklar – bei seiner Festnahme machte er keine Angaben. Eine Einvernahme steht noch aus.
