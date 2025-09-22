Überfall: Mann verprügelt Ex-Freundin und flieht

Sonntagabend ist es in Wien-Mariahilf zu brutalen Szenen gekommen. Ein 35-Jähriger hatte seine Ex-Freundin auf offener Straße ins Gesicht geschlagen, riss ihr die Tasche aus der Hand und ergriff die Flucht. Bei dem Überfall brach ihr ein Zahn teilweise ab.
Die alarmierten Beamten nahmen sofort die Fahndung auf und fanden wenig später zumindest die geraubte Tasche wieder. Laut der 23-Jährigen soll der Mann sie außerdem mit dem Umbringen bedroht haben – und bereits eine Woche zuvor handgreiflich geworden sein.
Verdächtiger tauchte wieder auf
Noch während die Frau den Polizisten gerade den Vorfall schilderte, deutete sie plötzlich auf die gegenüberliegende Straßenseite – dort stand der mutmaßliche Täter. Die Beamten reagierten sofort und nahmen den 35-Jährigen fest. Die Ermittlungen laufen, der Mann sitzt derzeit in Polizeigewahrsam.
