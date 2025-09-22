Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionales Gedenken

„Plötzlicher Tod“: Liverpool trauert um Ex-Trainer

Premier League
22.09.2025 13:40

Traditionsverein Liverpool trauert um einen ehemaligen Erfolgscoach ihres Frauen-Teams. Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren „plötzlich verstorben“, wie der englische Klub mitteilt. Am Wochenende wurde dem ehemaligen Coach, der auch für Chelsea im Einsatz war, gedacht – in den Partien der Women’s Super League wurde eine Schweigeminute abgehalten.

0 Kommentare

Erneut herrscht Trauer beim FC Liverpool! Der ehemalige Trainer des Frauen-Teams, Matt Beard ist unerwartet verstorben, wie der Klub mitteilte. „Matt war nicht nur ein äußerst engagierter und erfolgreicher Manager, sondern auch ein Mensch mit echter Integrität und Herzlichkeit“, zeigen sich die Reds betroffen.

Zwei gemeinsame Titel
Mit gerade mal 47 Jahren ist der Ex-Coach „plötzlich gestorben“, heißt es im Statement. Über die Hintergründe wurde nichts verlautbart. Viele Fans und Verantwortliche zeigten sich aber erschüttert. In der höchsten Spielklasse des englischen Frauen-Fußballs gab es am Wochenende Schweigeminuten und Aktionen des Gedenkens.

Beard hatte Liverpools Frauen-Team 2012 übernommen und zu zwei Titeln in der ersten Liga geführt. 2021 kehrte er nochmal zurück und führte die zuvor abgestiegenen Liverpoolerinnen zurück in die erste Liga. Im Februar trennten sich die Wege schließlich erneut. Nun die tragische Nachricht. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Liverpool
FC Liverpool
FrauenWochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.571 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
118.766 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
99.131 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2233 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1831 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1269 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Premier League
Gab kein Halten mehr
Befreiungsschlag! Ex-Austrianer schüttelt Frust ab
Für Aktion gefeiert
Schiri lobt Adeyemi: „Gerne mehr davon, Profis!“
Strafe droht
Eklat! Trainer tobt und zeigt Schiri Mittelfinger
Bundesliga
Adeyemi sichert Dortmund knappen Heimsieg
Bundesliga
Ex-Austrianer kostet Leverkusen im Finish den Sieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf