„Plötzlicher Tod“: Liverpool trauert um Ex-Trainer

Traditionsverein Liverpool trauert um einen ehemaligen Erfolgscoach ihres Frauen-Teams. Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren „plötzlich verstorben“, wie der englische Klub mitteilt. Am Wochenende wurde dem ehemaligen Coach, der auch für Chelsea im Einsatz war, gedacht – in den Partien der Women’s Super League wurde eine Schweigeminute abgehalten.
Erneut herrscht Trauer beim FC Liverpool! Der ehemalige Trainer des Frauen-Teams, Matt Beard ist unerwartet verstorben, wie der Klub mitteilte. „Matt war nicht nur ein äußerst engagierter und erfolgreicher Manager, sondern auch ein Mensch mit echter Integrität und Herzlichkeit“, zeigen sich die Reds betroffen.
Zwei gemeinsame Titel
Mit gerade mal 47 Jahren ist der Ex-Coach „plötzlich gestorben“, heißt es im Statement. Über die Hintergründe wurde nichts verlautbart. Viele Fans und Verantwortliche zeigten sich aber erschüttert. In der höchsten Spielklasse des englischen Frauen-Fußballs gab es am Wochenende Schweigeminuten und Aktionen des Gedenkens.
Beard hatte Liverpools Frauen-Team 2012 übernommen und zu zwei Titeln in der ersten Liga geführt. 2021 kehrte er nochmal zurück und führte die zuvor abgestiegenen Liverpoolerinnen zurück in die erste Liga. Im Februar trennten sich die Wege schließlich erneut. Nun die tragische Nachricht.
