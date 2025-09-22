Griss leitet Untersuchung zu SOS-Kinderdörfern

Letztendlich habe man es „nicht geschafft, den Kindern jenes Zuhause und jene Sicherheit zu bieten, die wir versprochen haben“, erklärte der Aufsichtsrat weiter. Es reiche nicht aus, nur auf die beiden betroffenen Standorte zu blicken, denn man habe die Botschaft ganz klar verstanden: „Wir brauchen Unterstützung von kompetentester Seite. Wir wollen wirklich einen neuen Startpunkt setzen, um die Organisation zukunftsfit zu machen.“ Aufbauend auf der bereits bestehenden Kinderschutzrichtlinie wolle man „Empfehlungen für eine tiefgreifende Erneuerung vorlegen“, ergänzte Schlack.