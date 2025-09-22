Tennis-Ass blamiert sich gegen Nummer 196 der Welt

Mittlerweile ist er schon auf den 18. Platz abgerutscht. Fieberhaft versucht der Russe verschiedene Abläufe umzustellen, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Allerdings ist er zuletzt eher durch Ausraster und skurrile Aktionen in Erscheinung getreten, als durch sportliche Glanzleistungen. Ein dramatischer und beispielloser Absturz.