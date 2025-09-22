Tennis-Ass blamiert sich gegen Nummer 196 der Welt

Der nächste bittere Rückschlag für Tennis-Ass Daniil Medwedew. Der Russe ist beim ATP-250-Turnier in Hangzhou (China) im Viertelfinale überraschend an Wu Yibing gescheitert – seines Zeichens Nummer 196 der Weltrangliste.
In drei Sätzen gelang dem Chinesen der Triumph gegen den einstigen US-Open-Sieger und damit der Einzug ins Halbfinale. Erneut zeigte sich, dass Medwedew keine Lösung für seine anhaltende sportliche Krise findet. Von der Spitze der Tenniswelt distanziert sich der ehemalige Weltranglistenerste immer weiter.
Mittlerweile ist er schon auf den 18. Platz abgerutscht. Fieberhaft versucht der Russe verschiedene Abläufe umzustellen, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Allerdings ist er zuletzt eher durch Ausraster und skurrile Aktionen in Erscheinung getreten, als durch sportliche Glanzleistungen. Ein dramatischer und beispielloser Absturz.
Kommentare
