Irren ist künstlich: Wenn KI fatale Fehler macht

Irren ist menschlich – oder war es zumindest die längste Zeit. Mit der zunehmenden Auslagerung wichtiger Denk- und Entscheidungsprozesse an Künstliche Intelligenz gehen kleine Patzer und große Kardinalfehler immer öfter auf das Konto großer Sprachmodelle und Algorithmen. Die kuriosesten KI-Fehlentscheidungen sollen nun mit einem Schmähpreis gewürdigt werden.
Ein Pärchen, das beim Sex vom Balkon stürzt, Bankräuber, die sich selbst in die Luft sprengen oder ein Mann, der mit mehreren zusammengeknoteten und letztlich zu langen Bungee-Seilen in den Tod springt: Seit 1992 werden im Rahmen der von Biologiestudenten der Stanford University initiierten Darwin Awards Menschen geehrt, die sich durch besonders dumme oder leichtsinnige Handlungen selbst aus dem Genpool entfernen und so – gemäß Charles Darwins Theorie der natürlichen Selektion - möglicherweise zur Verbesserung der menschlichen Evolution beitragen. Mit den „AI Darwin Awards“ hat der sarkastische Negativpreis nun sein an die „Errungenschaften“ der digitalen Welt angepasstes Pendant.
