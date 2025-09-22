Irren ist künstlich: Wenn KI fatale Fehler macht

Ein Pärchen, das beim Sex vom Balkon stürzt, Bankräuber, die sich selbst in die Luft sprengen oder ein Mann, der mit mehreren zusammengeknoteten und letztlich zu langen Bungee-Seilen in den Tod springt: Seit 1992 werden im Rahmen der von Biologiestudenten der Stanford University initiierten Darwin Awards Menschen geehrt, die sich durch besonders dumme oder leichtsinnige Handlungen selbst aus dem Genpool entfernen und so – gemäß Charles Darwins Theorie der natürlichen Selektion - möglicherweise zur Verbesserung der menschlichen Evolution beitragen. Mit den „AI Darwin Awards“ hat der sarkastische Negativpreis nun sein an die „Errungenschaften“ der digitalen Welt angepasstes Pendant.