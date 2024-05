Drama am Attersee: Taucher starb kurz nach Rettung

Tragisch endete der Tauchgang einer dreiköpfigen Gruppe am Donnerstag am Attersee in OÖ. Einer der Sportler bekam an der berühmt-berüchtigten Schwarzen Brücke Probleme. Die drei retteten sich zunächst noch ans Ufer. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, konnten den Taucher am Ende aber nicht mehr retten.