„Miss Germany“ trotzt dem bösartigen Hass im Netz

„Sollen sich mit mir an den Tisch setzen“

Sie erklärt weiter: „Diese Nachrichten sind so oberflächlich, dass ich nichts damit anfangen kann. Und diese Menschen, die dahinter sind, sind in meinen Augen … Das ist sehr, sehr traurig, weil, wenn die sich trauen, sollen sie sich mit mir an den Tisch setzen und wir sprechen konstruktiv, aber wenn sich jetzt jemand hinter seinem Bildschirm, hinter einem anonymen Namen versteckt, was soll ich dazu sagen? Ich verschwende meine Energie nicht damit.“