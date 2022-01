Zehn Tipps, wie das Jahr 2022 nachhaltiger wird

10. In Kreisläufen denken

Viel zu schnell landet etwas im Müll, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, ob und wie man es weiterverwenden könnte. Oft ist Upcycling eine Option oder man verschenkt Gebrauchtes. In den sozialen Medien gibt es dazu Flohmarkt-Gruppen, in denen man sich mit Menschen in der Umgebung zusammenschließen und Gebrauchtes weitergeben kann. Auch lokale Secondhand-Shops oder soziale Einrichtungen nehmen gut erhaltene Sachspenden dankbar an.