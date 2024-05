Bundesheer testet Eurofighter im Überschallbereich

Flug in 12.500 Meter Höhe

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sowie am Wochenende bzw. Feiertagen erfolgen keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit. Die Flüge werden über 12.500 Meter Höhe absolviert, um einen auftretenden Überschallknall am Boden zu minimieren.