Betrügerbande lockt mit traurigen Geschichten

Dass frei erfundene Geschichten, die besonders traurig klingen, von dreisten Betrügern gerne angewendet werden, kennt man seit dem Polizisten- oder Neffentrick aus leidvoller Erfahrung bestens. Eine Unbekannte versuchte es am 19. März in der Mariahilfer Straße auf eine sehr kreative Art und Weise. Sie erzählte einer Wienerin eine tränenreiche Geschichte. Sie schulde ihrem Schlepper noch Geld. Weil das Opfer offensichtlich ein großes Herz hat, lief es zur nächstgelegenen Bankfiliale und drückte der angeblich Geflüchteten Tausende Euro in die Hand.