Ist „Mama Cass“ wirklich an Schinkenbrot erstickt?

„Verrücktes Gerücht“

Der Hintergrund der Lüge: Carr wollte unbedingt verhindern, dass andere Gerüchte um die Todesursache – wie Drogen – die Runde machen. Denn während Überdosis-Tode in den 60ern und 70ern in der Musikwelt fast an der Tagesordnung waren, wurden laut Elliot-Kugell bei der Autopsie keine illegalen Substanzen im Körper ihrer Mutter gefunden: „Im Nachhinein bin ich Carr und Cameron sehr dankbar, dass sie den Ruf meiner Mutter beschützen wollten. Und damit auch mich.“