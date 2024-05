In Österreich lebende Kanutin im Refugee-Team!

Die in Österreich lebende und trainierende iranische Kanutin Saman Soltani wird bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Flachwasser-Sprint im „Refugee-Team“ des IOC antreten! Das Internationale Olympische Komitee (IOC) gab am Donnerstag die Namen des 36-köpfigen Aufgebots bekannt, die Athleten und Athletinnen kommen aus elf Ländern. Das Team wird von 23 Männern und 13 Frauen gebildet, sie treten in insgesamt zwölf Sportarten an.